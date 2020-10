«Heartland»: 13. Staffel geht bei TNT Serie los

TV-News

von Marcel Preisendörfer 23. Oktober 2020, 14:42 Uhr

Familie Flemming lädt mit dem ganzen Familien-Wirrwarr wieder auf die Ranch «Heartland» ein.

Im deutschen Pay-TV TNT-Serie gehen die Geschichten der Familie Flemming auf der Ranchweiter. Ab dem 29. November sonntags um 20.15 Uhr reitet die 13. Staffel los und dann werden direkt drei Folgen hintereinander gezeigt. Die zehnteilige Staffel ist aber nicht das Ende, da die 14. Staffel bereits geplant und bestellt ist vom kanadischen Sender CBC.Die über 200 Folgen starke kanadische Dramaserie zeigt die Familie Flemming, darunter die Mutter Amy (Amber Marshall) oder ihr Großvater Jack (Shaun Johnston). Sie kümmern sich um traumatisierte Pferde und versuchen mit ihrem Einfühlungsvermögen die armen Vierbeiner wieder aufzupäppeln. Im Laufe der Staffeln kam nun auch der Ehemann Ty (Graham Wardle) hinzu, sowie deren gemeinsame Tochter Lyndy. Die 13. Staffel zeigt den neuen Hausbau, während sie neben dem Tagesgeschäft auch noch ein Pflegekind namens Luke (Lucian-River Chauhan) umsorgen müssen. Die kleine Georgie (Alisha Newton) beendet ihren Aufenthalt in Europa und bemerkt, wie sich verändert hat und dem Jugendleben frönt. Das junge Paar Lou (Michelle Morgan) und Mitch (Kevin McGarry) machen ihre Beziehung offiziell, jedoch sehen im Laufe der Zeit Unterschiede in ihren grundlegenden Lebensfragen wie der Karriere. Tim (Chris Potter) führt ein Neustart seines Lebens durch und Großvater Jack wird von alten Erinnerungen heimgesucht. Egal was man tut, bei der Familie Flemming wird es einem nie langweilig.TNT Serie nahm im Frühling 2019 die Serie mit der achten Staffel auf. Die übrigen Staffeln, die hinzugefügt worden sind im Laufe der Zeit, konnten die klaffende Wunde von RTL-Passion füllen. Der Pay-TV Sender holt damit wieder auf den kanadischen Sender CBC auf. Von Januar bis April liefen die neuen Folgen der 13. Staffel als Premiere dort und die Dreharbeiten zur bestellten 14. Staffel haben auch schon angefangen.