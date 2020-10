Das Leben von Angela Merkel wird für TVNow verfilmt

TV-News

Die vierteilige Dokumentation ist für Ende 2021 in Planung.

Angela Merkel befindet sich in ihrem letzten Jahr als Bundekanzlerin und hat nun fast vier Amtszeiten hinter sich. UFA Fiction und Stefan Aust verfilmen das Leben der „Mutter der Nation“ exklusiv für TVNow in einer vierteiligen Dokumentation, den Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland. Der Start der Dokumentation ist für Ende 2021 geplant. Nach dem Wirecard-Skandal ist dies der zweite Auftrag der UFA zur Verfilmung eines politisch relevanten Themas durch TVNow.Produzenten sind Nico Hofmann, Marc Lepetit und Sebastian Werniger. Das Drehbuch strammt aus der Feder von Stefan Aust. Er ist Autor und Herausgeber der Welt und der Welt am Sonntag und seit vielen Jahren Chefredakteur von Der Spiegel. Er wirkte bereits bei der Dokumentation «Hannelore Kohl – die erste Frau» mit. „Dieses Projekt einer mehrteiligen Dokumentation über Angela Merkel interessiert mich ganz besonders. Es ist die Geschichte einer außerordentlichen Politikerin und ihrer Zeit - ihrem Aufstieg zur Macht, ihrer Kanzlerschaft, ihrer Kämpfe, ihrem Einfluss auf die deutsche und die internationale Politik - und ihr letztes Jahr als Kanzlerin“, äußert sich Stefan Aust.Der Geschäftsführer Inhalte und Marken der Mediengruppe RTL Stephan Schäfer: „Neben erstklassigen Angeboten in den Bereichen Fiction, Entertainment und Live-Sport wollen wir mit TVNow auch das Zuhause für anspruchsvolle Dokumentationen und Reportagen werden. Die vierteilige Reihe über Angela Merkel wird definitiv ein Programm-Highlight in 2021 bei TVNOW sein. Wir freuen uns, dass wir für dieses Projekt mit UFA Fiction einen exzellenten Partner sowie Stefan Aust als ausgewiesenen Experten der neueren deutschen Geschichte mit an Bord haben.“