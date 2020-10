«Father Brown»: Staffel acht ab November bei ZDFneo

TV-News

Im Nachtprogramm laufen die neuen Folgen als Premiere im deutschen Fernsehen.



Die BBC-Seriehat ihre Deutschlandpremiere ab Freitag, dem 6. November bei ZDFneo . Nach der siebten Staffel Anfang März werden auch die zehn neuen Folgen im Nachtprogramm gezeigt. Am 6. November laufen die ersten vier Episoden hintereinander ab 5.20 Uhr. Einen Tag später werden weitere vier Folgen ab 4.15 Uhr ausgestrahlt und am Sonntagmorgen, den 8. November sind die verbleibenden drei Episoden ab 3.40 Uhr zu sehen.Die Serie basiert lose auf der Figur des Paters Browns aus den Kurzgeschichten von Gilbert Keith Chesterton. In der Titelfigur Father Brown ist Mark Williams zu sehen. Im Vereinigten Königreich ging die Serie ab Januar 2013 bei BBC One auf Sendung, ein Jahr später war die erste Folge bei ZDFneo zu sehen. Eine neunte Staffel soll ab 2021 zu sehen sein und Jubiläumsfolge Nummer 100 beinhalten.Handlungsort ist England in den frühen 1950er Jahren. Father Brown ist als katholischer Geistlicher inmitten eines anglikanischen Land ein Außenseiter. Auch wenn er naiv wirkt, ist er ein äußert scharfsinniger Beobachter. Immer wieder mischt er sich somit in die Kriminalfälle der örtlichen Polizei ein. Neben Mark Williams sind auch Sorcha Cusack als Haushälterin Mrs McCarthy, Emer Kenny als Bunty und Nancy Carroll als Lady Felicia wieder zu sehen. Ebenfalls treten Jack Deam als Inspector Mallory und John Burton als Sergeant Goodfellow erneut aut.