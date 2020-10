Das Erste strahlt die Online-Show «Browser Ballett» aus

TV-News

Die erste Ausgabe ist am 3. Dezember um 23.35 Uhr zu sehen.

Seit schon vier Jahren sorgt dasvon funk für unterhaltende Satire. Auch in der TV-Show sollen Inhalte, Gastauftritte, Beiträge und musikalische Darbietungen in unvorhersehbarer Art und Weise aufbereitet werden. Lediglich das TV-Studio soll die an Online-Show erinnern, in welchem Schlecky Silberstein und Christina Schlag als Gastgeber fungieren werden.Seit Juni 2016 ist bereits dasauf YouTube und Facebook mit Sketchen, Kurzfilmen, Spielen und jeder Menge Witze vertreten. Während auf Facebook tägliche satirische Kommentare das Weltgeschehen kommentieren, werden auf YouTube etwa zwei Satire-Videos pro Woche veröffentlicht. Die Darsteller der Clips wechseln dabei stets, welche von Fake-Trailern oder Bauanleitungen bis hin zu klassischen Sketchen oder Dokumentationen reichen können.Im Auftrag von funk wird dasvon der Steinberger Silberstein GmbH produziert. Dem Kanal wurde außerdem der Grimme-Preis in der Kategorie Kinder und Jugend 2019 verliehen.