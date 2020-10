TikTok, DAZN und kicker gründen gemeinsamen Fußball-Hub

Vermischtes

von Marcel Preisendörfer 19. Oktober 2020, 14:01 Uhr

Ein Platz für Fußballbegeisterte, besonders zu Zeiten von Corona, soll damit geschaffen werden.

Der weltweitführende Sport-Streamingdienst DAZN hat nun mit TikTok und Deutschlands größten Fußballportal kicker einen integrierten Fußball Hub vorgestellt. In diesem soll das Beste aus allen drei Welten vereint werden wie Spielergebnisse, Tabellen und Statistiken und Videos der Bundesligavereine, aber auch insbesondere Livestreams und direkte Community Interaktion.Charlotte Kohlhas, Verantwortliche für Medien Partnerschaften im DACH Bereich sagt: „Wir haben bereits eine Menge kreativer Fußballinhalte bei uns auf der Plattform, da war es für uns eine logische Konsequenz, diese zu bündeln und sichtbarer zu machen. Gerade weil Fans derzeit eingeschränkt in die Stadien können, bieten wir auf TikTok eine schöne Alternative mit vielen Interaktionsmöglichkeiten, um mit ihren liebsten Clubs und Spieler*innen in Kontakt zu treten.“Somit sind Livestreams, Hashtag Challenges und besonders die exklusiven Blicke hinter die Kulissen im Fokus des Fußball Hubs, laut Thomas de Buhr, Executive Vice President bei DAZN DACH. Damit sollen neue Zielgruppen erschlossen werden, darunter hauptsächlich junge Fußballfans, während im Mittelpunkt die TikTok Creator stehen und ihre Kreativität und ihre Fußballbegeisterung freien Lauf lassen können.Fußballvereine und Fußballstars wie Alphonso Davies sind bereits auf TikTok, aber mit dem Fußball Hub wird die junge Zielgruppe vom Influencer und TikTok-Creator Fabian Pecher mit Extra-Inhalten wie Spielstände, Style Tutorials oder Fußballstar-Imitationen versorgt.