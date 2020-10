«Americanah» stockt bei HBO Max

US-Fernsehen

Das Projekt kommt beim Streamingdienst nicht voran, nachdem Lupita Nyong’o die Serie verlassen musste.

Lupita Nyong’o und Danai Guriras Serienadaption des Chimamanda Ngozi Adichie-Romansgeht bei HBO Max nicht wie geplant voran, nachdem Nyong’o gewzungen wurde, die Serie zu verlassen. Die Produktionsarbeiten des Formates sollten ursprünglich Anfang dieses Jahres starten, aber die Termine wurden aufgrund von Corona verschoben.Nach Informationen eines Brancheninsiders musste Nyong’o die Serie verlassen, da es zu Konflikten mit ihren anderen Projekten kam. Ursprünglich erhielt die Serie im vergangenen Jahr eine Bestellung über zehn Episoden. Sowohl Nyong’o als auch Gurira sollten als ausführende Produzenten der Sendung fungieren, wobei Nyong’o die Hauptrolle spielte und Gurira das Drehbuch schrieb.Neben Nyong'o waren Uzo Aduba, Corey Hawkins, Zackary Momoh und Tireni Oyenusi die Hauptdarsteller der Serie. Die Serie erzählt die Geschichte von Ifemelu (Nyong'o), einer jungen, schönen, selbstbewussten Frau, die in Nigeria aufgewachsen ist und sich als Teenager in ihren Klassenkameraden Obinze (Momoh) verliebt. Sie leben in einem vom Militär regierten Land und ziehen jeweils in den Westen, wobei Ifemelu nach Amerika geht, wo sie sich trotz ihres akademischen Erfolgs zum ersten Mal damit auseinandersetzen muss, was es bedeutet, schwarz zu sein. Der ruhige, nachdenkliche Obinze hatte gehofft, sich ihr anzuschließen, aber da Amerika nach dem 11. September 2001 für ihn geschlossen ist, stürzt er sich stattdessen in ein gefährliches Leben in London.