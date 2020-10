Hulu adaptiert Interior Chinatown

US-Fernsehen

Charles Yus neuester Roman soll bald Teil von Disney werden.

Der Disney-Streamingdienst Hulu entwickelt derzeit eine neue Serie, die auf Grundlage eines neuen Romans von Charles Yu entsteht. Der Dienst sicherte sich die Rechte an „Interior Chinatown“, das laut Insider hart umkämpft war. Der Roman erzählt die Geschichte eines asiatisch-amerikanischen Schauspielers, der gegen klischeehafte Rollen und Stereotypen kämpft – sowohl beruflich als auch privat.Neben Yu sind Dan Lin, Lindsey Liberatore, Miura Kite und Elsie Choi als Produzenten tätig. Yu hat bereits reichlich Erfahrungen als Autor im TV-Bereich, da er Episoden von «Westworld» (HBO), «Legion» (FX), «Lodge 49» (AMC) und «Sorry For Your Loss» (Facebook) geschrieben hat. Zu seinen früheren gedruckten Werken gehören der 2010 veröffentlichte Roman „How to Live Safely in a Science Fictional Universe“ sowie zwei Kurzgeschichtensammlungen.Das Projekt ist der jüngste Neuzugang der Produktionsfirma Participants, das unter anderem schon die Serien «When They See Us», «Noughts + Crosses» und die zwei Steve James-Dokumentationen «America to Me» und «Sorry Please Thank You» umsetzte.