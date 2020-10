Zweite Chance für die «o2 Music Hall» bei ProSieben

TV-News

Der Musik-Talk wurde aufgrund schlechter Quoten aus dem Programm genommen. Jetzt ist er auf einem neuen Sendeplatz zurück.



Das neue Format war im August mit vier Folgen gestartet, aufgrund der schlechten Quoten war diejedoch schnell wieder aus dem Programm verschwunden. Jetzt kommt der Musik-Talk mit Moderatorin Alexandra Maurer doch noch einmal mit vier weiteren Folgen zurück. Ab 5. November sind diese immer donnerstags ab 23.55 Uhr zu sehen. Dies ist über eine Stunde später als die ersten Folgen, die dienstags liefen. Außerdem schließt das Format nun an «The Voice of Germany» und «red» an.In dem Talk werden Einblicke in das Leben verschiedener Künstler gezeigt. Zusammen mit Gastgeberin Alexandra Maurer reden die Sänger und Bands über Höhe- sowie Tiefpunkte ihrer Karriere. In den ersten vier Folgen waren Johannes Oerding, LEA, Revolverheld und Joy Denalane zu Gast. In der neuen Ausgabe spricht Matthias Schweighöfer über seine Karriere.Nun muss der Sender nur noch auf bessere Quoten hoffen. Die erste Ausgabe war mit 0,34 Millionen Zuschauern noch die gefragteste gewesen. Das waren miese 1,9 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,20 Millionen Werberelevanten lief es mit schwachen 3,8 Prozent nicht besser. In Folge vier kamen sogar nur noch mickrige 1,1 beziehungsweise 2,3 Prozent zustande.