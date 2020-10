FOX zeigt neunte «Blue Bloodsְ»-Staffel

TV-News

Ab dem 25. Dezember können 22 Episoden der neunten Staffel von «Blue Bloods – Crime Scene New York» gesehen werden.

«Blue Bloods» zählt mit Stars wie Tom Selleck («Magnum»), Donnie Wahlberg («The Sixth Sense») und Bridget Moynahan («Coyote Ugly») zu den beliebtesten Krimiformaten überhaupt. Bereits mehrfach wurde die Serie mit renommierten Fernsehpreisen wie dem BMI Film & TV Award sowie einer Emmy-Nominierung ausgezeichnet.Der FOX Channel strahlt ab 25. Dezember die neunte Staffel aus. Ab 20.15 Uhr werden drei Episoden am Abend gezeigt. Die neuen Folgen sind allerdings keine Premiere, denn Kabel Eins strahlte die Serie schon am Samstagnachmittag aus. Zuletzt wurde die Serie auch – mit hervorragenden Quoten – im Tagesprogramm wiederholt.Zum Inhalt: Danny (Donnie Wahlberg) bleibt im Dienst des NYPD und muss sich mit einer geköpften Wasserleiche befassen. Die Ermittlungen führen ihn bis zum mexikanischen Drogenkartell, das bekannt ist für seine brutalen Exekutionen. Außerdem bekommen es die Reagans in den neuen Folgen mit der New Yorker Hip-Hop-Szene zu tun und sollen den Mord an einem Nachwuchsbasketballer aufklären, der in einer College-Mannschaft spielte. Schließlich taucht auch noch eine Frau auf, die behauptet, ein Medium zu sein – und Kontakt zu Toten zu haben.