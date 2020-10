«The Taste»: Bislang größte Reichweite dieser Staffel im Viertelfinale

Quotennews

Nachdem in den ersten fünf Wochen dauerhaft unterdurchschnittliche Werte zusammenkamen, geht es seit der vorherigen Folge langsam aufwärts.



Dieses Jahr hatte die Staffel der Kochshowbislang kein überzeugendes Ergebnis abgelegt. Die ersten fünf Folgen blieben deutlich hinter dem Senderschnitt zurück. In der vergangenen Woche gelang es Sat.1 nun zumindest in der Zielgruppe einen überdurchschnittlichen Marktanteil von 8,1 Prozent einzufahren. Es sahen 0,57 Millionen Umworbene den Kochkünsten der Kandidaten zu. Auf dem Gesamtmarkt kamen passable 4,8 Prozent zustande, ein Publikum von 1,20 Millionen verfolgte die Sendung.Beim gestrigen Viertelfinale wurde mit 1,30 Millionen Kochbegeisterten die stärkste Reichweite der Staffel erzielt. Dennoch lag die Sehbeteiligung bei unterdurchschnittlichen 4,7 Prozent. Auch in der Zielgruppe erhöhte sich die Zuschauerzahl gegenüber der Vorwoche um 50.000 auf 0,62 Millionen Fernsehende. Mit einer Quote von 7,8 Prozent lag der Marktanteil hier genau auf dem Senderschnitt.Ab 23.10 Uhr lief die Reportage, die nur noch 0,50 Millionen Zuschauer für sich begeistern konnte. Der Marktanteil sank somit auf schwache 3,6 Prozent. Weiterhin blieben 0,22 Millionen Werberelevante vor dem Bildschirm sitzen und fuhren noch maue 5,4 Prozent ein.