«Aktenzeichen XY ungelöst» als Zuschauermagnet für das ZDF

Nach dem Format konnte sich der Sender auch weiterhin über einen gelungenen TV-Abend freuen.



Neue ungelöste Kriminalfälle wurden in einer neuen Folge vonim ZDF vorgestellt. Diesmal beschäftigte sich das Format mit einem Unfalltod auf der A8 bei Zweibrücken aus dem Jahr 2018. Außerdem wurde eine 32-jährige Mutter in ihrer Wohnung mit einem Messer getötet. Auch der Fall eines verschwundenen Mannes, von dem bislang nur ein Rucksack gefunden wurde, ist noch immer ein Rätsel für die Ermittler.Die letzte Episode lief am 9. September und erreichte 4,71 Millionen Fernsehende sowie 1,03 Millionen aus der jüngeren Zuschauerschaft. Für den Sender bedeutete dies starke Marktanteile von 16,5 und 12,4 Prozent. Zur gestrigen Ausgabe schalteten 5,89 Millionen Interessenten ein und holten somit hohe 19,6 Prozent Marktanteil. Die Jüngeren waren mit 1,23 Millionen Fernsehzuschauern vertreten und bescherten dem Sender überragende 14,0 Prozent.Auch dashielt sich ab 22.00 Uhr mit einem Publikum von 4,67 Millionen Zuschauern weiterhin sehr stark. Hier wurde eine Sehbeteiligung von 19,7 Prozent ermittelt. 0,97 Millionen Umworbene hielten den Marktanteil konstant bei 14,0 Prozent. Den Dienstagabend beendete der Sender mit der Talkshow, die noch 1,50 Millionen Menschen und 0,30 Millionen jüngere sehen wollten. Weiterhin waren gute Quoten von 14,6 sowie 9,9 Prozent möglich.