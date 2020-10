FOX beendet «Last Man Standing»

US-Fernsehen

Nach der neunten Staffel wird das Format abgesetzt – schon wieder.

Der TV-Sender FOX kündigte am Mittwoch an, dass die bereits angekündigte neunte Staffel der Tim-Allen-Sitcomdie letzte der Serie sein soll. Die neunte und letzte Season soll im Januar auf Sendung gehen. Dies ist bereits das zweite Mal, dass das Format zu Grabe getragen wird. Die Serie lief ursprünglich sechs Staffeln bei ABC, ehe sie 2017 abgesetzt wurde.FOX übernahm die Serie und strahlte die neuen Folgen aus. Nach dem Ende kommt «Last Man Standing» auf 194 Episoden. „Es war eine Ehre, für Tim Allen und «Last Man Standing» ein Zuhause zu sein“, sagte Michael Thorn, Präsident der Unterhaltungsabteilung von Fox Entertainment. „Millionen von Familien haben die Serie seit langem genossen, weil sie sich vielleicht wie die Baxters sehen.“„Ich war ein Glückspilz, Teil von «Last Man Standing» gewesen zu sein“, sagte Allen. „Ich weiß die unglaubliche Unterstützung unserer Fans in diesem fast zehnjährigen Arbeitsprozess sehr zu schätzen.“