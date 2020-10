0,34 Millionen Zuschauer verfolgten den Plan B für die große Liebe

Quotennews

Der Frauensender sixx strahlte am Sonntagabend einen Blockbuster aus dem Jahr 2010 aus.

Die Geduld von Zoe ist bereits mit Anfang 30 am Ende, denn sie möchte unbedingt Mutter werden. Da sie allerdings keinen Mann auftreiben kann, entscheidet sie sich für eine künstliche Befruchtung. 0,34 Millionen Zuschauer wählten am Sonntag um 20.15 Uhrund verhalfen dem Frauensender sixx zu 1,0 Prozent Marktanteil.Die Produktion mit Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin und Eric Christian Olsen, die von Alan Poul geschrieben wurde, lockte 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährige an. Der Marktanteil der von Kate Angelo umgesetzten Komödie lag bei 1,1 Prozent. Im Anschluss bekamen die Zuschauer nochserviert, der Spielfilm erreichte 0,09 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Bei den Umworbenen belief sich der Marktanteil auf 0,6 Prozent.Zwischen 18.55 und 22.10 Uhr strahlte ProSieben Maxx die Football-Partie Las Vegas Raiders gegen die Kansas City Chiefs aus. Die vier Viertel erreichten 0,60, 0,68, 0,62 und 0,69 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Die Sportübertragung sorgte für 6,9, 5,7, 4,9 und 6,2 Prozent Marktanteil bei den jungen Menschen.