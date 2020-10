Klimawandel-Film wird Teil von Themenwoche im Ersten

TV-News

Im Rahmen der diesjährigen ARD-Themenwoche sendet das Erste Deutsche Fernsehen am Mittwoch, 18. November 2020 um 2015 Uhr den 90-Minüter. Der Streifen ist unter anderem mit Nina Kunzendorf und Ulrich Tukur besetzt. Es ist das Jahr 2034: Die Folgen der Klimakatastrophe sind dramatisch. Dürre und Hochwasser vernichten die Lebensgrundlage von Millionen Menschen. Nach der dritten Sturmflut in Folge wurde der Sitz des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag geräumt. In einem provisorischen Interimsgebäude in Berlin wird die Klimakatastrophe zum Gegenstand eines juristischen Verfahrens. Denn 31 Staaten des globalen Südens verklagen die Bundesrepublik Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof auf Ausgleichszahlungen für die Vernichtung, die der Klimawandel in ihrer Heimat anrichtet.zero one film (Produzent: Thomas Kufus) hat den Film für Das Erste umgesetzt. Der 90-Minüter ist Teil der Themenwoche #WieLeben und wird begleitet von einem direkt darauffolgenden-Talk. Die Gesprächsrunde startet am 18. November also früher als sonst, nämlich schon um 21.45 Uhr.Am selben Abend läuft ab 23.20 Uhr zudem eine Reportage über die Fridays-For-Future-Bewegung namens «Aufschrei der Jugend». Seit Anfang 2019 begleitet die Filmemacherin Kathrin Pitterling Berliner Protagonistinnen und Protagonisten der Umweltbewegung und konzentriere sich dabei auf ihre Lebenswelt. Wer sind die jungen Menschen, die da auf die Straße gehen? Was treibt sie an? Der Film zeige, wie vielfältig, schöpferisch und kräftezehrend die Protestarbeit sei.