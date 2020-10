Drehstart für die LGBTQI-Dramedy-Serie «All you need»

TV-News

Vier schwule Männer in Berlin haben in der neuen ARD-Serie mit alltäglichen Problemen zu kämpfen.



Am 1. Oktober starteten die Dreharbeiten für die neue ARD-Dramedy-Seriein Berlin. Die Serie erzählt die Geschichte von vier schwulen Männern in sechs zwanzigminütigen Folgen. Regisseur ist Benjamin Gutsche («Arthurs Geesetz»), aus dessen Feder auch die Drehbücher stammen. Die Serie wird exklusiv für die ARD-Mediathek von der UFA Fiction im Auftrag der ARD Detego produziert. Die Hauptrollen sind mit Benito Bause, Frédéric Brossier, Arash Marandi, Christin Nichols und Mads Hjulmand besetzt.Protagonisten sind der Langzeitstudent und Nachtschwärmer Vince (29), der geheimnisvolle Robbie (27), der zum Spießer mutierende Webdesigner Levo (34) und der erst spät geoutete Familienvater Tom (43). Auch wenn die vier recht unterschiedlich sind, suchen sie doch alle nach Liebe und Geborgenheit. Dabei haben sie auch mit finanziellen Problemen zu kämpfen oder einem Lebenstraum, der plötzlich zerplatzt. Eine langjährige Beziehung steht auf der Kippe und ein One-Night-Stand will einfach nicht lockerlassen.Benjamin Gutsche zu der Dramedy: „Wir haben das Jahr 2020 und noch immer werden im deutschen Fernsehen Charaktere aus der LGBTQI-Community hauptsächlich als Nebenfiguren erzählt. Ich freue mich, dies mit «All you need» ändern zu können. Und das ist hoffentlich nur der Anfang."