Netflix bricht «GLOW» ab

US-Fernsehen

Die Fernsehserie sei bei der aktuellen Corona-Pandemie nicht fortzusetzen.

Das amerikanische Streamingunternehmen Netflix wollte ursprünglich eine vierte und letzte Staffel der Emmy-nominierten Seriedrehen. Doch diese Pläne wurden nun aufgrund des Corona-Virus aufgegeben. „Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, aufgrund von COVID keine vierte Staffel von «GLOW» zu drehen“, sagte ein Netflix-Sprecher und verwies, dass die Ensemble-Serie nicht mit Sicherheitsabständen gedreht werden könnte"Wir sind den Schöpferinnen Liz Flahive und Carly Mensch, Jenji Kohan und allen Autoren, Schauspielern und Crewmitgliedern so dankbar, dass sie diese Geschichte über die unglaublichen Frauen von «GLOW» mit uns und der Welt teilen“, so der Sprecher weiter. Die Produktion hatte Anfang des Jahres mit der vierten Staffel begonnen, wurde aber frühzeitig aufgrund der Pandemie unterbrochen."COVID hat tatsächlich Menschen getötet. Es ist eine nationale Tragödie und sollte unser Schwerpunkt sein. COVID hat anscheinend auch unsere Sendung gestrichen", sagten die Schöpfer der Serie, Liz Flahive und Carly Mensch, in einer Erklärung.