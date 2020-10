Sat.1 Gold packt auch den «Pfundskerl» aus

TV-News

Die einstige Sat.1-Reihe kehrt bald ins Fernsehen zurück.

Zehn Episoden, fünf Staffeln. Als Ottfried Fischer in Sat.1 ein Millionenpublikum als «Der Bulle von Tölz» begeisterte, entstand die Idee, dem sympathischen Schauspieler eine weitere Reihe zu geben. 1999 begann die Produktion von, die dann ab 2000 in Sat.1 gezeigt wurde. Jetzt kehrt die Reihe mit Episoden in Spielfilmlänge ins Fernsehen zurück; zu Sat.1 Gold Fischer ist darin als ermittelnder Journalist zu sehen: Der Reporter Gottfried Engel, der vom "Landshuter Boten" zum "Blitzkurier" nach Hamburg versetzt wurde, tritt seinen Dienst an - allerdings etwas verspätet, da er mit der hübschen Volontärin Alexandra Brinkmann im Paternoster stecken bleibt. Weder Chefredakteur Friedemann Stein noch sein Stellvertreter Günther Lesche sind anfangs von Gottfried Engel begeistert. Er bekommt ausgerechnet das Ressort "St. Pauli" zugeteilt und erhält den Fotografen Bruno Schreckenberger, einen richtigen Frauentypen, der immer in irgendwelchen Schwierigkeiten steckt, als Partner. Ihr erster Fall ist der Selbstmord des Nachtclub-Besitzers Karl Behrendt. Bei seinen Recherchen findet Gottfried Engel in der Schreibtisch-Schublade des Toten ein Flugticket, ausgestellt am Tag des Todes - der "Selbstmord" bekommt eine andere Dimension…«Der Pfundskerl» startet beim Best-Ager-Sender am 23. Oktober und läuft somit freitags um 20.15 Uhr. Auf diesem Sendeplatz sind bis 16. Oktober übrigens Wiederholungen von «Der Bulle von Tölz» zu sehen. Allzu viel ändert sich für das Publikum demnach nicht.