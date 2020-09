Auch RTL zieht mit dem Dschungelcamp nach North Wales

TV-News

Dort wird im Herbst schon die britische Variante umgesetzt. RTL zieht im Januar 2021 nach. Es ist somit das erste Mal, dass «Ich ein ein Star - Holt mich hier raus!» nicht in Australien umgesetzt wird.

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern: Nach dem britischen Sender ITV wird auch der deutsche Privatsender RTL seine kommende Dschungelcamp-Staffel nicht in Australien produzieren. Der Grund ist naheliegend: Die Corona-Pandemie. "Australien scheidet derzeit für die Produktion aus, so wie für uns alle Urlaubsreisen in entfernte Länder schwierig oder gar nicht möglich sind. Doch deswegen diese tolle Show nicht zu machen, kommt für uns und unseren Produzenten-Partner ITV überhaupt nicht in Frage," erklärt RTL-Geschäftsführer Jörg Graf. Dennoch wolle RTL im Januar unbedingt mit «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» on air sein, sagte der Programmmacher, schließlich sei die Sendung für viele Zuschauer Jahr für Jahr im Januar das Highlight.Wie auch der britische Sender ITV wird RTL die Sendung nun in North Wales produzieren, dort wird dann keine Königin und kein König des Dschungels, sondern des Schlosses gekürt. Graf erklärt: "Die Teams von RTL und ITV arbeiten hinter den Kulissen schon mit viel Spaß und Energie an einer ganz besonderen Ausgabe von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Wenn ich mir ansehe, wer teilnehmen wird und mir dabei die Dschungelprüfungen in Wales vorstelle, würde ich am liebsten gleich loslegen mit der Show."Die Promis werden sich aber umstellen müssen und die luftigen Shorts, die frühere Teilnehmer getragen haben, gegen Thermo-Unterwäsche tauschen. Ein Umstand wird RTL vor eine Herausforderung stellen. Die Zeitverschiebung brachte bis dato erhebliche Vorteile mit sich: RTL war es möglich, somit ab 22.15 Uhr wirklich die Tageszusammenfassung des (australischen) Vortags zu zeigen. Ähnlich wie bei «Promi Big Brother» dürfte dies jetzt mit einer Produktion in North Wales eher schwierig werden.