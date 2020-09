«Power»-Ableger nach Rekordstart verlängert

US-Fernsehen

Starz präsentierte zum ersten von vier Ablegern begeisternde Abrufzahlen.

Der amerikanische Kabelsender Starz hat kurzen Prozess gemacht und den ersten von insgesamt vier geplanten Ablegern der Seriedirekt verlängert.wird somit eine zweite Runde erhalten. Die Bestellung erfolgt, nachdem der Sender sich rekordverdächtige Werte der Auftaktepisode errechnet hatte.In der kompletten Premierenwoche kam die Debütepisode über alle Ausspielwege und somit Plattformen hinweg demnach auf 7,5 Millionen Abrufe – nach Senderangaben ist das Format somit bezogen auf den Start das erfolgreichste aller Zeiten."Der Erfolg von «Ghost» von Anfang an ist ein Tribut an die Qualität von Courtneys Erzählweise, die Stärke der «Power»-Franchise und die Loyalität unserer unglaublichen Fans", sagte Christina Davis, Präsidentin der Programmabteilung von Starz. "Was Courtney, Curtis und ihr Team bei der Erschaffung des «Power»-Universums geleistet haben, ist wirklich außergewöhnlich. Es ist ein Privileg, die Reise der «Power» mit den Zuschauern fortsetzen zu können, und wir freuen uns darauf, in vielen kommenden Spielzeiten auf aufregende neue Arten tiefer in diese Welt einzutauchen.“