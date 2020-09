So berichtet Das Erste über die US-Wahl im November

TV-News

Unter anderem wird der Talk von Sandra Maischberger zeitlich nach vorne rutschen.

In etwas mehr als einem Monat sind die US-Bürger aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Das mächtigste Amt der Welt bleibt dann entweder in den Händen von Donald Trump, oder geht an seinen Herausforderer Joe Biden über. Das Erste Deutsche Fernsehen wird am 2. November umfangreich berichten. Die News-Schiene beginnt an diesem Tag um 22.15 Uhr mit der-Ausgabe, an die sich ab 22.50 Uhr die lange Wahlnacht mit Moderator Andreas Cichowicz anschließt. Er begrüßt im ARD-Studio zahlreiche Experten – und Jörg Schönenborn, der immer die aktuellen Zahlen liefern soll.Die Live-Sendung ist bis in die Morgenstunden und somit ran an das «Morgenmagazin» geplant. In diesem wird die Analyse der Wahlergebnisse natürlich auch eine große Rolle spielen. Am Abend des Tages nach der Wahl, also am 3. November, steht der neue (oder alte) Präsident ebenfalls im Fokus des Programms des Ersten. Für 20.15 Uhr ist ein 45 Minuten langervorgemerkt.Um 21 Uhr wird Sandra Maischberger die Zuschauer mit einer aktuellen Folge ihrer Talkshowbegrüßen. Das Format läuft normalerweise in der Late-Prime, also nach den «Tagesthemen», es darf am 3. November also ungewöhnlich früh ran.