Joyn+ startet «Frau Jordan stellt gleich» im November

TV-News

Der Streamingdienst bietet die zweite Staffel der Ralf-Husmann-Sitcom also noch in diesem Jahr an.

Katrin Bauerfeind macht weiter: Der zu ProSiebenSat.1 und Discovery gehörende Streaming-Dienst Joyn+ bietet zahlenden Kunden ab November die zweite Staffel der Sitcoman. Katrin Bauerfeind ist darin erneut als Eva Jordan zu sehen, diese muss direkt mit einer Niederlage umgehen. Eva hat die Wahl zur Bürgermeisterin verloren und schlägt sich nun mit der resoluten Frau Sommerfeld (Adina Vetter) herum, die eine deutlich ernst zu nehmendere Gegnerin ist als ihr Vorgänger Herr Brinkmann (Ulrich Gebauer). Infolgedessen muss das Gleichstellungsbüro eine Budgetstreichung hinnehmen: Eine Planstelle wird gekürzt und Evas A-Team droht zu zerbrechen. Wer muss gehen? Philipp (Alexander Khuon), der auch seine private Zukunft mit Eva in Frage stellt? Yvonne (Nathalia Belitski), die erstmals wirklich glücklich in ihrem Leben zu sein scheint?MadeFor Film GmbH (Produzentin Nanni Erben) hat auch die neue Staffel der Serie umgesetzt. Beteiligt an der Herstellung war auch TV-Sender ProSieben , der die neue Staffel im Jahr 2021 ausstrahlen möchte. Zehn neue Folgen liegen vor.Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin von Joyn: "Ich bin sehr stolz, dass wir mit «Frau Jordan stellt gleich» in eine neue Staffel gehen, da uns die Themen rund um Gleichstellung besonders am Herzen liegen. Was gibt es also Besseres, als auf unterhaltsame und humorvolle Weise gesellschaftlich relevante Themen zu zeigen? Mit dieser hochwertigen Produktion schaffen wir Raum für verschiedene Meinungen und regen zum Nachdenken an."