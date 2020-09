SWR arbeitet an zwei neuen Shows mit Thomas Gottschalk

TV-News

Wie der SWR am Sonntag mitteilte, soll die Moderatoren-Legende noch 2020 eine neue Show im Ersten präsentieren. Ein weiteres achtteiliges Format wird im kommenden Jahr laufen.

Zuletzt war Thomas Gottschalk noch an der Seite von Günther Jauch und Barbara Schöneberger in der RTL-Showzu sehen, im Herbst 2021 wird erim ZDF vorerst einmalig wieder aufleben lassen. Unabhängig davon hat auch das SWR Fernsehen einiges mit Gottschalk vor. Im Radio bei SWR3 ist der herbstblonde Moderator schon seit längerem zu hören, nun bauen die Verantwortlichen ihre Zusammenarbeit mit Gottschalk aus und schicken ihn vor die Kamera.Wie der Südwestrundfunk am Sonntag bestätigte, werde man noch in diesem Jahr eine Show produzieren, die im Ersten laufen wird. Diese soll voraussichtlichheißen und auf ein "im doppelten Sinne ausgefallenes Jahr" zurückblicken. Konkret soll Gottschalk in dem Format mit prominenten und nicht-prominenten Gästen auf die vergangenen Monate schauen und verpasste Ereignisse und Momente nachholen. Zu sehen sein soll die Sendung noch in diesem Jahr vor dem Jahreswechsel.In einer weiteren Show, die laut SWR erst für Frühjahr 2021 zu erwarten ist, wird sich Gottschalk derweil auf Zeitreise begeben. Mit prominenten Gästen soll sich der 70-Jährige in die Jahre zurückversetzen, in denen seine Studio-Gäste ihre Volljährigkeit erreicht haben. Eine unterhaltsame Zeitreise mit persönlichen Geschichten, Nostalgie, Augenzwinkern und viel Musik versprechen die Verantwortlichen. Der Titel des Formats soll passenderweiselauten, für den SWR und die ARD Mediathek sind vorerst acht Folgen geplant.