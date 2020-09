«Die neue Looney Tunes Show» bald im Free-TV

TV-News

Die “neue” Show mit Bugs Bunny und seinen Freunden feiert im Oktober auf Super RTL Free-TV-Premiere.

Es heißt zwar, doch eigentlich wurden seit 2019 keine neuen Folgen des Spin-Offs aus der Bugs-Bunny-Familie mehr produziert. Zwischen 2015 und 2019 zeichneten sich Cartoon Network und Boomerang für die Kinderserie verantwortlich. Ein Jahr nach ihrem Abschluss existiert bereits einen neues Reboot,, das von Warner Bros animiert wird und seit dem 27. Mai bei HBO Max in den USA streambar ist. Eines haben beide Formate aus dem Loney-Tunes-Universum gemeinsam, sie sollen wieder mehr auf den Slapstick-Charakter der frühen «Looney Tunes»-Shorts aus dem goldenen Zeitalter der Kinokurzfilme setzen und weniger aus Sitcom-Elemente, die ein erwachseneres Publikum ansprechen, wie es beider Fall war, bestehen.erscheint ab dem 10. Oktober auf Super RTL als deutsche Free-TV-Premiere. Täglich wird um 17.10 Uhr eine neue Folge ausgestrahlt. In der ersten Staffel hieß die Serie ursprünglich noch «Wabbit» bzw. «bugs!», da der lustige hoppelnde Hase noch allein im Vordergrund der kurzen Clips stand.Ab der zweiten von insgesamt drei Staffeln wurde die Serie neu ausgerichtet und im Original in «New Looney Tunes» umbenannt. Altbekannte Charaktere wie Daffy Duck,, Elmer Fudd, Road Runner, Foghorn Leghorn, Speedy Gonzales oder Sylvester und Tweety traten nun auch in der Show auf. Insgesamt umfasst «Die neue Looney Tunes Show» 156 Episoden.