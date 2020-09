«Der schlechteste Podcast aller Zeiten» bei Quotenmeter.de

Quotenmeter.FM

Zum feierlichen Abschluss der aktuellen Staffel «Die schlechtesten Filme aller Zeiten» wird aus Quotenmeter.FM «SchlePaZ», «Der schlechteste Podcast aller Zeiten».

Es war schaurig-schön schrecklich, aber man muss auch wissen, wann es an der Zeit ist, aufzuhören: Heute, am 18. September 2020, endet die sechsteilige Sommerstaffel von «Die schlechtesten Filme aller Zeiten». Der immens beliebte, überaus kultige Tele-5-Dauerrenner mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten entlässt seine Fans mit einem sehr berühmten und für «SchleFaZ»-Verhältnisse teuren Film in die «SchleFaZ»-lose Zeit: Auf dem Programm steht die heiß diskutierte «He-Man»-Realfilmversion «Masters of the Universe». Kindheitskult, kurioses Kleinod oder eine Beleidigung gegenüber der Vorlage?Diese Debatte werden Manuel Weis und Sidney Schering bei «Der schlechteste Podcast aller Zeiten» keineswegs beantworten können. Aber es gibt genug restlichen Redebedarf: Was macht denn eigentlich die Tele-5-Reihe «SchleFaZ» aus? Spult der Sender da nicht einfach den Müll ab, der in seinem Archiv vergammelt? Wie sieht die Beziehung zwischen Kalkofe, Rütten und Uwe Boll aus? Und welcher «SchleFaZ» hat Regisseurin und Cutterin Jana König zur Kapitulation gebracht?Und wie es sich für «SchleFaZ» gehört, hat auch «SchlePaZ» eine erfrischende Komponente in Form eines eigenen Cocktails und eines Trinkspiels. Also, liebe «SchlePaZ»-Fans und jene, die nicht wussten, dass sie es jetzt sein sollten: Bei jeder Denkpause von Sidney und Manuel heben wir den „Ja-wo-sind-wir-denn-nu-Malibu“ mit dem optionalen Trinkspruch: „Ei der daus, der Gedanke is' noch nich' raus!“ Tja, was bleibt uns da noch, als zu sagen: Podcast ab!