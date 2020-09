Sky Sport News lässt Basile talken

TV-News

Ausgestrahlt wird das Format künftig am Sonntagabend. Es soll Bundesliga-Persönlichkeiten vorstellen.

Im Sommer 2020, mit dem Abschluss der Saison 19/20 verabschiedete sich Fußball-Talker Jörg Wontorra nach drei Jahren bei Sky Sport News von seiner gleichnamigen Fußball-Gesprächssendung. Zur neuen Spielzeit wird es beim News-Sender, der mittlerweile frei empfangbar ist, eine neue Gesprächssendung am Sonntag geben.wird an jedem Bundesliga-Sonntag um 22 Uhr gesendet.Moderator wird Riccardo Basile, der bis Sommer 2019 in den Fußball-Rahmenberichten des Senders Sky für die Einbindung von Social Media zuständig war. Zuletzt war er regelmäßig Teil des Champions-League-Begleitformats «Champions Corner».In seiner neuen Sendung sollen die persönlichen Geschichten im Mittelpunkt stehen. In der ersten Episode (am 20. September) trifft Riccardo Basile den Nationalspieler und Mannschaftskapitän von Borussia Dortmund Marco Reus, der dann auch Einblicke in sein Privatleben gewähren. Folge zwei, Ende September, befasst sich mit Loris Karius. Die Gespräche werden montags um 19 Uhr und dienstags um 8.30 Uhr linear wiederholt und sind via Sky Q natürlich auch zeitlich flexibel abrufbar.