HBO Max ordert neue Piraten-Comedy

David Jenkins und Taika Waititi gehören zum Team der kreativen Köpfe im Hintergrund.

Der neue Streamingdienst HBO Max , der vor einigen Monaten in den USA startete, hat eine neue Priaten-Comedy-Serie bestellt.kommt von David Jenkins und Taika Waititi. Sarah Aubrey, bei HBO Max für die Originale zuständig, sagte, dass sie sich (beim Pitch, Anm. d. Red.) jeden Moment sofort habe vorstellen können. "David und Taikas einzigartige Darstellung von Bonnets ausgelassenen Missgeschicken auf hoher See wird das Publikum überall begeistern".Das Format basiert lose auf den wahren Abenteuern von Stede Bonnet, einem verwöhnten Aristokraten, der sein privilegiertes Leben aufgab, um im frühen 18. Jahrhundert Pirat zu werden.Der aktuelle Plan sieht vor, die erste Episode zu drehen, sobald Waititi die Produktion des Marvel-Films «Thor: Love and Thunder» abgeschlossen hat.