Magenta Sport sichert sich Rechte an Eishockey-Turnier

TV-News

Es werden die ersten Eishockey-Spiele mit deutschen Teams im deutschen TV seit einem halben Jahr sein.

Die Corona-Pandemie bremst den Eishockey-Sport in Deutschland weiterhin. Der Nachwuchs soll ab Ende September Punktspiele bestreiten, die obersten Herren-Ligen starten aber erst im November. DEL-TV-Partner MagentaSport hat sich daher nun die Rechte an einem Vorbereitungs-Turnier gesichert.MagentaSport zeigt das Einladungsturnier Red Bulls Salute in Kitzbühel am 19. und 20. September komplett live. Die Veranstalter planen, die Matches vor Fans auf den Rängen auszutragen. Teilnehmende Teams sind die Red-Bull-Mannschaften aus München und Salzburg sowie die Österreich-Clubs KAC und Vienna Capitals.Das Finale am 20. September wird ab 17.45 Uhr auch als Free TV-Angebot bei #DABEI, dem kostenlosen linearen TV-Kanal auf MagentaTV, gezeigt. Für MagentaSport berichten Sebastian Schwele als Kommentator und Erich Goldmann als Experte.