Quotennews

«heute-show»: Spezial-Ausgabe deutlich schwächer als die normalen

Daniel Sallhoff von 05. September 2020, 09:13 Uhr

Eine «heute-show»-Sondersendung zur Lage der Schulen in Zeiten der Coronakrise kam zwar gut an, jedoch bei Weitem nicht so gut wie normale Ausgaben der ZDF-Satireshow.

Mit einer Spezial-Ausgabe über die Bildungsmisere in Corona-Zeiten hat sich die «heute-show» am Freitag zurückgemeldet. Mit den Werten kann das



2,83 Millionen Zuseher waren für die Sondersendung mit Lutz van der Horst und Fabian Köster zu haben, sonst liegt die Reichweite ja für gewöhnlich über vier Millionen. 14,5 Prozent Marktanteil kamen insgesamt zustande. 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen 13,3 Prozent Marktanteil.



«aspekte» verzeichnete am späten Abend noch 7,9 Prozent bei den Jüngeren, was schon einer der besseren Ergebnisse für das Kulturformat darstellt – die zuletzt im Sommer gesendeten «on-tour»-Spezials kamen jedenfalls nicht über 2,2 bis 4,5 Prozent hinaus. 1,10 Millionen Zuschauer waren insgesamt zugegen.



Die Primetime beim Gesamtpublikum hat das Zweite souverän gewonnen: «Der Kriminalist» hat mit der zweiten Folge der neuen 15. Staffel deutlich zugelegt und nun die Fünf-Millionengrenze geknackt: 5,19 Millionen Krimifans waren mit von der Partie, 300.000 mehr als vor einer Woche. 19,9 Prozent Marktanteil zog das nach sich. «SOKO Leipzig» sahen anschließend 4,99 Millionen Menschen, daraus folgte eine Gesamtquote von 19,2 Prozent. «Camping mit Herz» begnügen. Mit einer Spezial-Ausgabe über die Bildungsmisere in Corona-Zeiten hat sich dieam Freitag zurückgemeldet. Mit den Werten kann das ZDF zwar zufrieden sein, an die regulären Ausgaben kamen die Zahlen allerdings bei Weitem nicht heran:2,83 Millionen Zuseher waren für die Sondersendung mit Lutz van der Horst und Fabian Köster zu haben, sonst liegt die Reichweite ja für gewöhnlich über vier Millionen. 14,5 Prozent Marktanteil kamen insgesamt zustande. 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen 13,3 Prozent Marktanteil.verzeichnete am späten Abend noch 7,9 Prozent bei den Jüngeren, was schon einer der besseren Ergebnisse für das Kulturformat darstellt – die zuletzt im Sommer gesendeten «on-tour»-Spezials kamen jedenfalls nicht über 2,2 bis 4,5 Prozent hinaus. 1,10 Millionen Zuschauer waren insgesamt zugegen.Die Primetime beim Gesamtpublikum hat das Zweite souverän gewonnen:hat mit der zweiten Folge der neuen 15. Staffel deutlich zugelegt und nun die Fünf-Millionengrenze geknackt: 5,19 Millionen Krimifans waren mit von der Partie, 300.000 mehr als vor einer Woche. 19,9 Prozent Marktanteil zog das nach sich.sahen anschließend 4,99 Millionen Menschen, daraus folgte eine Gesamtquote von 19,2 Prozent. Das Erste konnte damit nicht mithalten und musste sich mit 2,90 Millionen Zuschauern und 11,1 Prozent fürbegnügen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel