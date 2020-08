«Die Höhle der Löwen»: Zum Start der neuen Staffel kommt es zu mehr als nur einem Novum

TV-News

Die neuen Folgen der erfolgreichen Gründershow bringen uns nicht nur einen neuen Löwen. VOX verspricht zum Staffelstart zudem einen Pitch, wie es ihn bislang nicht zu sehen gab.

In dertut sich was: Wenn die preisgekrönte und sehr quotenstarke VOX-Sendung zurückkehrt, kommt es bekanntermaßen zu einigen Neuerungen. So ist nicht weiter der Dienstagabend der Programmplatz der Löwen: Stattdessen wird es die neue Season ab dem 31. August 2020 immer am Montagabend ab 20.15 Uhr zu sehen geben. Darüber hinaus feiert nach langer Ankündigung Nico Rosberg sein Debüt als Löwe. Neben diesen schon länger bekannten Fakten lässt VOX nun eine weitere Bombe platzen: Im Staffelauftakt von «Die Höhle der Löwen» kommt es zu einem absoluten Novum. Erstmals in der Sendungsgeschichte bekommt ein Start-up von allen Löwen, denen es sich vorstellt, ein Einzelangebot.Es gab bereits Fälle, in denen alle Löwen ein Gründer(-Team) umgarnt haben, dann aber stets mit Allianzen unter den Investoren. Dass ein Start-up aber zwischen Einzelangeboten aller Löwen entscheiden muss, ist nicht bloß einmalig, sondern auch eine sehr spannende Zwickmühle für das Start-up. Ein wahres Luxusproblem, wenn man so will – und somit zündender SToff, um die Staffel loszutreten. Entscheidet sich die Gründerin für "Mister Regal" Ralf Dümmel? Lässt sie sich von Georg Kofler überzeugen? Immerhin ruft er euphorisch: "Ich sehe eine Weltmarke!" Oder bekommt einer der drei anderen Löwen den Zuschlag der Gründerin?Die Antwort gibt es bei VOX zu sehen. Insgesamt stehen in der kommenden Staffel acht Episoden von «Die Höhle der Löwen» zu erwarten. Zu den Pitches im Staffelauftakt gehören Start-ups aus den Bereichen Elektromobilität, Sportbekleidung, asiatische Lebensmittel, Nagellack und Smartphone-Zubehör. Darüber hinaus gibt es ein Wiedersehen mit den Start-ups iCapio und Gentle Monkeys. Übrigens: Diesen Woche bringt Quotenmeter.de zwei Interviews zur neuen «DHDL»-Staffel. Wer also mehr von Ralf Dümmel und Nico Rosberg erfahren möchte, sollte in den kommenden Tagen an dieser Stelle noch einmal vorbeischauen.