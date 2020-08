OWN bestellt «Delilah»

US-Fernsehen

Das Anwaltsdrama stammt von «Greenleaf»-Schöpfer Craig Wright.

Der Unterhaltungssender OWN hat die Serie «Delilah», die vom «Greenleaf»-Schöpfer Craig Wright stammt, bestellt. In dem Drama wird Maahra Hill die Hauptrolle der Delilah Connolly übernehmen. Delilah ist eine eigensinnige, sehr prinzipientreue Anwältin, die in Charlotte, North Caroline, lebt. Sie tut ihr Bestes, um ihre zwei Kinder glücklich allein aufzuziehen und ihre Bindungen zu Familie, Freunden und ihrer Glaubensgemeinschaft aufrechtzuerhalten.Gleichzeitig setzt sie sich unaufhörlich für Gerechtigkeit ein, insbesondere im Namen derjenigen, die sie am meisten brauchen, und das in einer Zeit, in der die Reichen und Mächtigen von Charlotte und darüber hinaus alles tun werden, um sie aufzuhalten. Neben Hill sind auch Jill Marie Jones, Susan Heyward und Ozioma Akagha an Bord.„Im Anschluss an die unglaubliche Erfolgsgeschichte von «Greenleaf» sind wir begeistert, unsere Partnerschaft mit Craig bei diesem fesselnden neuen Drama fortzusetzen“, sagte Tina Perry, Chefin von OWN. „Unsere Zuschauer werden diese Geschichte, in deren Mittelpunkt eine mächtige Frau steht, die sich ihrer Familie und ihrer Gemeinschaft verpflichtet fühlt, mit tiefer Verbundenheit verfolgen.“