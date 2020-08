Neue Staffel: «Julia Leischik sucht» im Herbst wieder

TV-News

Ändern wird sich der Ausstrahlungsrhythmus.

Der Münchner Sender Sat.1 hat eine sehr umfangreiche neue Staffel vonangekündigt. Von der Sendung gab es in diesem Jahr, von einem Special im April abgesehen, noch überhaupt keine frischen Episoden. Nichts desto trotz – auch 2020 stehen dem Sender insgesamt 14 Folgen zur Ausstrahlung bereit. Während die Sendung bis dato in aller Regel zwischen 18.50 und 19.55 Uhr sonntags zu sehen war, sind für den kommenden Herbst nun Doppelfolgen am Sonntagvorabend geplant, die gegen 17.50 Uhr starten sollen.Los geht es mit dem Emotainment-Format am 13. September – demnach reicht die frische Ration für sieben Wochen, also wäre das Staffelfinale Ende Oktober im Sat.1-Programm vertreten. Das Konzept der Sendung bleibt – Julia Leischik hilft beim Auffinden von lange gesuchten und vermissten Personen und reist dafür gerne auch rund um die Welt.Die Sendung ist vor allem im Gesamtmarkt ein Renner – die 2019 neu gezeigten Episoden erreichten am Sonntagvorabend im Durchschnitt über 2,8 Millionen Fans.