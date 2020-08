Blind Date nur in Unterwäsche: «Undressed» geht weiter

VORAB TV-News

Knapp bekleidet und an einem intimen Ort: Singles erleben bei RTLZWEI bald wieder ihr erstes Dessous-Date im Bett.

© RTLZWEI

Die erste Staffel vonfand bei RTLZWEI durchaus Anklang: Auch wenn es manche Quotentiefen gab, so standen in der Zielgruppe bis zu 7,6 Prozent Marktanteil auf der Rechnung – ein sehr tolles Ergebnis für RTLZWEI. Kein Wunder, dass der Privatsender da nachlegt: Ab Montag, den 7. September 2020, wird RTLZWEI die zweite Staffel zeigen. Dann gibt es neue Folgen im Doppelpack zu sehen, und zwar wöchentlich ab 20.15 Uhr.In den neuen Episoden heißt es dann wieder: Kaum etwas lässt den Puls so schnell höherschlagen wie ein Blind Date. Und noch prickelnder (ob aufgrund flatternder Nerven oder aus anderen Gründen) wird es, wenn dieses nicht im Restaurant oder Café, sondern im Liegen stattfindet. Denn bei «Undressed – Das Date im Bett» wagen Singles ein ungewöhnliches Abenteuer und erleben ihr Blind Date nur in Unterwäsche. Und das im Bett. Wie schnell kommen die Paare sich näher?Es gibt weitere Regeln: Vor den Suchenden steht ein Screen, der ihnen Aufgaben gibt und pikante Fragen stellt, damit sie sich besser kennenlernen. Die Zeit ist knapp: Nach 30 Minuten ist das Date vorbei, jetzt müssen sie sich entscheiden: Willst du den anderen wiedersehen oder hat es nicht gefunkt? Nur wenn beide „ja" wählen, gibt es ein Wiedersehen ... Produziert wird die Dating-Show von Banijay Productions Germany GmbH. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TV Now verfügbar.