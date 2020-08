Apple startet Musik-Casting

US-Fernsehen

Reese Witherspoon bringt mit ihrer Produktionsfirma bereits das dritte Format zum Unternehmen.

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen Apple bestellte die Show «My King of Country», das eine Castingshow für Country-Sänger ist. Neben den Auftritten von Künstlern sollen auch dokumentarische Komponenten erhalten sein, die auf „unkonventionelle und außergewöhnliche“ Weise die Talente zeigt. Adam Blackstone wird als musikalischer Leiter fungieren, er hat bereits mit Künstlern wie Justin Timberlake, Alicia Keys, Faith Hill, Rihanna und Tim McGraw zusammengearbeitet.Reese Witherspoon, Lauren Neustadter und Cynthia Stockhammer werden die Produktion von Seitens „Hello Sunshine“ leiten. Jason Owen, Präsident und CEO von Sandbox Entertainment, wird neben Izzie Pick Ibarra, dem Showrunner hinter «The Masked Singer» und «Dancing with the Stars», auch als ausführender Produzent fungieren. Katy Mullan und Melanie Fletcher von Done + Dusted gehören ebenfalls zu den Produzenten.Mit «My Kind of Country» verkaufte Hello Sunshine bereits das dritte Projekt an Apple. Neben «The Morning Show», in der Witherspoon auch die Hauptrolle spielt, produziert das Unternehmen auch «Truth Be Told» mit Octavia Spencer. «My Kind of Country» ist die erste Castingshow, die Apple TV+ bestellt.