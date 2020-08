Serie «I May Destroy You» läuft bei Sky

TV-News

Dabei handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen HBO und der BBC.

Seriennachschub für Sky Deutschland: Für den Oktober hat sich der Pay-TV-Anbieter die Ausstrahlungsrechte der Seriegesichert. Die zwölf Episoden sind ab 19. Oktober als komplette Staffel auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar – jede Folge dauert etwa eine halbe Stunde. Bei der Serie handelt es sich um eine Ko-Produktion von HBO und der BBC. Sky Atlantic startet die Ausstrahlung am 24. Oktober - und zeigt alle Folgen als Marathon. Wiederholungen folgen danach.Was passiert? Die selbstbewusste, hochbegabte Londonerin Arabella (Michaela Coel) avancierte mit ihrem Debüt „Confessions of a Fed-Up Millennial“, einem Tatsachenroman über sexuelle Selbstbestimmung der Frau, zur „Stimme ihrer Generation“. Doch nachdem ihre Fernbeziehung mit dem Italiener Biago (Marouane Zotti) zerbricht, ihr das Schreiben des zweiten Romans schwer fällt und sie deshalb ihre Deadlines nicht einhalten kann, zieht sie zur Ablenkung lieber mit ihren Freunden durch die Clubs und Kneipen, konsumiert Alkohol und Drogen. Bis sie eines Morgens nach einer Partynacht mit Verletzungen aufwacht und sich nicht erinnern kann, was passiert ist. Erst nach und nach kommen Erinnerungsfetzen zurück und langsam begreift sie, was geschehen ist. Arabella ist nun gezwungen, jeden Aspekt ihres Lebens neu zu bewerten: ihre Karriere, ihre Freunde und sogar ihre Familie…Laut den Machern werde das Format „einen unerschrockenen Blick auf die moderne Dating-Landschaft und darauf, wo im Zeitalter der sofortigen Befriedigung der Unterschied zwischen sexueller Befreiung und Ausbeutung liegt“. Michaela Coel, Phil Clarke, Roberto Troni sowie Sam Miller sind die ausführenden Produzenten, Hauptdarstellerin Coel saß führte nebenbei auch Regie.