RTL Crime zeigt zweite «American Gods»-Season

TV-News

Die Serie wird hierzulande im September anlaufen.

Der zur Mediengruppe RTL gehörende Bezahlkanal RTL Crime , dessen Inhalte und lineares Programm unter anderem zahlenden TV-Now-Kunden zur Verfügung steht, hat die Ausstrahlung der zweiten-Staffel angekündigt. Terminiert ist die Premiere auf Mittwoch, 9. September um 20.15 Uhr. Die Serie wurde von Starz bestellt, in Deutschland hält Amazon Prime Video die Rechte, die Produktion vorab zu streamen.Genug Nachschub ist übrigens vorhanden – Starz hat längst eine dritte Staffel bestellt. Vorlagengeber Neil Gaiman, der an Staffel zwei nicht mitwirkte, weil er andere Projekte umsetzte, ist dann wieder am Start. Inhaltlich steht es um die Serie übrigens nicht zum Besten. Immer wieder war in der Vergangenheit von kreativen Differenzen zu hören, die letztlich auch mit zahlreichen Ausstiegen aus der Produktion verbunden waren.Schon in Staffel zwei etwa suchen die Zuschauer Gillian Anderson als Göttin Media vergeblich. Über die Produktionshölle berichtete 2019 auch schon Quotenmeter.de-Redakteur Timo Nöthling.