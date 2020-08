«Talkmaster» läuft bei CW Seed

US-Fernsehen

Natürlich das Format im laufenden Programm abgesetzt wurde, bekommt es eine neue Chance.

Nach bereits nur einer Episode schmissen die Programmplaner von The CW die neue Show «Talkmaster» aus dem Programm. Das Format, welches aus dem Vereinten Königreich stammt, hat allerdings eine neue Heimat. Alle Episoden der achten Staffel, die der Sender erworben hat, werden beim Streamingdienst CW Seed zur Verfügung gestellt.Moderiert wird die Sendung vom Komiker Greg Davies und dem Schöpfer Alex Horne. Beim US-Start schalteten nur 212.000 Zuschauer ein und der Marktanteil bei den jungen Zuschauern mit 0,1 Prozent war nicht erfreulich. Dennoch gab es bislang größere Misserfolge im Programm von The CW. Im Vereinten Königreich war das Format bislang immer ein Format und wurde erst vor Kurzem als bestes Comedy-Unterhaltungsprogramm ausgezeichnet.The CW wird die fünfzehnte und letzte Staffel von «Supernatural» wiederholen. Talkmaster läuft in England übrigens beim Sender Channel 4.