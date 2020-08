Primetime-Check

Wie erfolgreich war die UEFA Europa League bei RTL? Punktete Sat.1 mit «Promi Big Brother»?

Das ZDF räumte am Montagabend ab. Miterreichte die Mainzer Fernsehstation 4,75 Millionen Zuschauer, das bedeutete einen Marktanteil von 18,6 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,42 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 6,2 Prozent. Daserzielte 4,19 Millionen Zuschauer, der Marktanteil fiel auf 17,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen legte man deutlich zu: 0,71 Millionen Zuschauer wurden ermittelt, 10,2 Prozent Marktanteil waren die Folge. Mitunterhielt das ZDF ab 22.25 Uhr noch 1,82 Millionen Zuschauer, unterdurchschnittliche 11,0 Prozent Marktanteil waren die Folge. Bei den jungen Leuten sorgte man für 8,3 Prozent.Mit der ersten Halbzeit der UEFA Europa League verzeichnete RTL 2,94 Millionen Zuschauer, 0,84 Millionen gehörten zu den Umworbenen. Auch Platz eins ging an RTL: 1,07 Millionen Umworbene brachte die zweite Halbzeit, in der Leverkusen gegen Inter Mailand ausschied. Mit 16,9 Prozent Marktanteil fuhr RTL allerdings ein gutes Ergebnis ein. Insgesamt wollten 3,64 Millionen Zuschauer die Partie sehen. Platz drei bei den Umworbenen ging an Sat.1 mit, denn die mehrstündige Sendung verbuchte 1,65 Millionen Zuschauer, wovon 0,81 Millionen zu den jungen Leuten gehörten. Mit 12,7 Prozent Marktanteil lief es gut.holte im Ersten 1,69 Millionen Zuschauer, danach kam die Dokuauf 1,46 Millionen Zuschauer. Mit 6,6 sowie 6,3 Prozent war die Ausstrahlung kein Erfolg, bei den jungen Zuschauern fuhr die blaue Eins immerhin 7,3 und 5,6 Prozent Marktanteil ein. Unterdessen startete ProSieben die 31. Staffel der, die zwei neuen Folgen unterhielten 0,72 und 0,74 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe kam man bei heißen Temperaturen auf maue 9,3 und 9,2 Prozent. Mit Wiederholungen vonfuhr ProSieben noch 6,8 und 7,5 Prozent Marktanteil ein. Kabel Eins wiederholte, der Spielfilm lockte 0,80 Millionen Zuschauer an, sodass man auf 6,2 Prozent Marktanteil kam.erreichten bei VOX 1,13 Millionen Zuschauer, der letzte Teil vonging vor 0,51 Millionen Zuschauern zu Ende. Beide Programme lagen mit 6,9 und 4,8 Prozent bei den Umworbenen unter dem Senderschnitt.undsorgten bei RTLZWEI für 4,5 und 4,4 Prozent, bei allen Zuschauern fuhr man 0,64 und 0,52 Millionen Zuseher ein.