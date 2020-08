«Star Wars»: Adria Arjona ist bei Cassian Andor dabei

US-Fernsehen

Der Disney-Konzern hat eine Hauptdarstellerin für die neue «Star Wars»-Serie gefunden.

Die Kuh muss gemolken werden: Nachdem Disney eine neue «Star Wars»-Trilogie in die Kinos brachte, entwickelt das Unternehmen zahlreiche Serien für seinen Streamingdienst Disney+ . Ein Format ist die kommende Cassian Andor-Serie, die man nun mit Adria Arjona besetzte. Arjona schließt sich den bisherigen Hauptdarstellern Diego Luna und Alan Tudyk an. Einzelheiten zu Arjanas Rolle werden noch unter Verschluss gehalten.Die Vertreter von Disney haben bislang noch nicht auf die Besetzung reagiert. Arjona spielte zuletzt die Hauptrolle in dem Netflix-Film «6 Unterground» und ist im kommenden «Morbius»-Film gecastet. Sie war bei der HBO-Serie «True Detective», Amazons «Good Omens» und «Emerald City» bei NBC zu sehen.Tony Gilroy ist der Showrunner der Serie und übernimmt den Posten von Stephen Schiff. Gilroy ist Co-Autor von «Rogue One», nachdem er umfangreiche Nachdrehs des Films beaufsichtigte. Disney hatte bereits angedeutet, dass die Serie im kommenden Jahr starten sollte. Doch angesichts der Corona-Pandemie wird der Zeitplan als sehr sportlich angesehen.