RTLplus wiederholt künftig RTLs «Life»

TV-News

Obendrein wird am Dienstag die «Law & Order – Special Victims Unit»-Schiene ausgebaut.

Kleinere Änderungen am Programmschema nimmt der Kölner Spartensender RTLplus vor. Neu ist künftig, dass der Sender einen Platz für das RTL-Magazin «Life» ► frei schaufeln wird. Das Format läuft unter einer Drittsendelizenz immer samstags um 19.05 Uhr. Die jeweils aktuelle Folge wird RTLplus donnerstags um 22.05 Uhr wiederholen. Seinen ersten Einsatz hat das Magazin am 3. September. Davor bleibt es bei zwei-Wiederholungen, die Emotainment-Sendung bleibt auch danach, also ab etwa 23 Uhr, donnerstags im RTLplus-Programm.Minimal sind die Änderungen, die der Sender jeweils dienstags vornimmt. Ebenfalls beginnend im September laufen dann zur Primetime vier statt bisher drei Folgen der US-Krimiserievon Schöpfer Dick Wolf.Auch schon jetzt zeigt RTLplus die Serie durchgehend bis in die Nacht. Nach drei Episoden werden aber, also ab 22.35 Uhr, die drei am Abend schon mal gezeigten Ausgaben schnell wiederholt. Ab September gibt es quasi einen Viererblock.