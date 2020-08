Nächstes Frauenduell bei «Schlag den Star»

TV-News

Diesmal tritt unter anderem Verona Pooth in der ProSieben-Liveshow an.

Wenn sicham 5. September aus der Sommerpause zurückmeldet, dann duellieren sich in der ProSieben-Liveshow am Samstagabend wieder zwei Frauen. Elton moderiert. Diesmal mit dabei: Verona Pooth. Zuletzt bewies Verona in RTLs «Bin ich schlauer als Verona Pooth?» ihre Intelligenz und schnitt besser als 59 Prozent aller Deutschen ab – und damit sogar besser als Günther Jauch.Ihre Gegnerin wird Janine Kunze. Neben zahlreichen Film- und Serienproduktionen, in denen Kunze verschiedene Facetten zeigt, schrieb die ausgezeichnete Schauspielerin zwei Bücher. Bekannt wurde sie einst in der Sat.1-Serie «Hausmeister Krause».In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegnerinnen bei «Schlag den Star» im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Kommentator ist wieder Ron Ringguth. ProSieben hat schon vier Folgen der Samstagabendshow in diesem Jahr gesendet, die Quoten in der Zielgruppe lagen dabei zwischen 13,6 und 16,1 Prozent Marktanteil. Die Sommerpause startete nach der Livesendung, die am 6. Juni zu sehen war.Nach dem Duell Pooth gegen Kunze wird der Sender noch drei weitere Episoden ausstrahlen, denn die jährliche Dosis des Formats wurde aufgestockt. Bisher liefen immer sechs Ausgaben pro Kalenderjahr, nun sollen es acht Stück werden. Produziert wird «Schlag den Star» in Köln von Raab TV.