Flop: RTLZWEI schmeißt «Battle of the Bands» raus

TV-News

Die vier ausstehenden Folgen sollen nun bei TV Now angeboten werden.

2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe in der ersten Woche, 2,2 Prozent in der zweiten – die Ergebnisse der neuen RTLZWEI-Musikshowfielen deutlich zu niedrig aus. Und während RTLZWEI am Donnerstagabend noch damit plante, Halbfinale und Finale Ende August binnen 48 Stunden zu zeigen, steht seit Freitagnachmittag fest: Die Show läuft nur noch online weiter. Die vier ausstehenden Episoden sollen die Zuschauer beim Streamingdienst TV Now angeboten bekommen. Linear hatten sich am Donnerstag ohnehin nur noch etwa 240.000 Leute versammelt, um die weitere Entwicklung der Musik-Talente zu verfolgen.RTLZWEI wird kommende Woche Donnerstag auf eine alte Folge der Sozial-Reportagesetzen. Erinnerungen werden derweil an den Sommer vor rund fünf Jahren wach. Damals schon probierte sich der Sender an einem Musikcasting – und holte «Popstars» aus seiner jahrelangen Pause. Auch das glückte nicht.Nach gutem Start mit etwas mehr als sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, rauschten die Werte deutlich nach unten. 2,6 Prozent Marktanteil wurden bei der sechsten Ausgabe gemessen. Die beiden finalen Sendungen zeigte der Privatsender damals nur noch am Samstagvorabend.