Nach «Drive to Survive»: Formel1 und Sky produzieren neue Dokuserie

England

Die siebenteilige Produktion wird anlässlich des 70. Geburtstags umgesetzt und soll schon im September debütieren.

Überraschung aus dem Hause Sky: Die der britische Medienkonzern in London erklärte, wird die Zusammenarbeit mit der Formel1 nochmals vertieft. Sky UK und die Formel1 lassen eine sieben Teile umfassende Formel1-Dokumentationsreihe für die Sender Sky Sports F1 und Sky Dokumentaries entstehen, die schon am 12. September in England debütierten soll. Anlass der Reihe ist das 70-jährige Jubiläum der Rennserie, die in England und Italien, ab 2021 auch in Deutschland, (meist großteils) exklusiv beim Pay-Sender beheimatet ist.Dass das Format auch in Deutschland startet, gilt (früher oder später) als sehr wahrscheinlich, ist von den Mitarbeitern in Unterföhring so aber noch nicht kommuniziert worden. Sky Sports F1-Chef Scott Young sagte am Freitag im Rahmen des Silverstone-Grand-Prix: Scott Young, Director of Sky Sports F1, sagte: „Die Formel 1 ist ein ikonischer Sport mit einer reichen Geschichte, die sich durch die rasante Entwicklung der Technologie in den letzten sieben Jahrzehnten ständig verändert hat. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit F1 und die Produktion von sieben Programmen, die diese Geschichte in allen Einzelheiten erzählen.“wird sich in den Episoden den Themen „Living the Dream“, „Championship Deciders“, „Great Cars of Formula1“, „Triumph and Tragedy“, „Controversial Moments“, „Great F1 Teams“ und „Trailblazers“ widmen. Zuletzt machte auch Netflix zwei Staffeln einer Formel1-Dokureihe namens «Drive to Survive», die hinter die Kulissen der derzeitigen F1-Teams blickte.