RTLZWEI will schwaches «Battle of the Bands» noch im August beenden

Dazu greift der Sender zu einer Programmierung, die Zuschauer schon von früheren «GNTM»-Staffeln kennen.

Der Münchner TV-Sender RTLZWEI tritt bei der Ausstrahlung der insgesamt sechsteiligen neuen Musik-Casting-Showetwas auf die Tube. In dieser Woche am Donnerstag war die zweite Folge zu sehen. In weniger als drei Wochen ist die Show schon wieder vorbei. Das zweistündige Finale ist nun für den 27. August 2020, einem Donnerstag, um 20.15 Uhr vorgesehen. Um an diesem Abend schon Folge sechs zeigen zu können, musste der Sender kreativ werden.Am Dienstag, 25. August 2020, wird um 20.15 Uhr ausnahmsweise keine RTLZWEI-Sozialdoku laufen, sondern das Halbfinale der Musikshow. Eine ähnliche Programmierung kennen Casting-Fans von früheren Staffeln der ProSieben-Sendung «Germany’s Next Topmodel». Einst hatte ProSieben Halbfinals der Sendung kurz vor dem Finale platziert und beispielsweise sonntags gezeigt (in den Jahren 2011, 2014 und 2015).Bis dato erweist sich das Format als quotenschwach – die Auftaktsendung in der vergangenen Woche floppte mit nur etwas mehr als zwei Prozent bei den klassisch Umworbenen. Von daher ist es fraglich, ob RTLZWEI – bei eventuell noch fallenden Werten – überhaupt bis Ende August durchhält.