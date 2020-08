FOX lässt es mit «Strike Back» ab Oktober krachen

TV-News

Die Serie nimmt den Sendeplatz der wandelnden Zombies ein.

Fans der amerikanischen Seriemüssen sich gedulden. Wie in dieser Woche bekannt wurde, können die Dreharbeiten zu neuen Folgen nicht so schnell wieder aufgenommen werden. Nach aktuellem Plan erhoffen die Produzenten, dass erste Szenen wieder im Oktober umgesetzt werden – demnach würde in der Ausstrahlung also die komplette Herbst-Season ausfallen. In Deutschland hat der Pay-Sender FOX schon reagiert und am Donnerstag eine neue Sendung präsentiert, die im Herbst montags um 21 Uhr auf Zuschauerfang gehen soll.Es handelt sich dabei um das inzwischen in Staffel sieben befindliche. In der finalen Staffel steht die Anti-Terror-Einheit Section 20 vor ihrer bislang größten Herausforderung. Wiedervereint wird das Team auf eine Mission in den Kosovo geschickt, um eine entführte Biochemikerin aus den Fängen der albanischen Mafia zu befreien. Was als routinemäßige Geiselbefreiung beginnt, weitet sich schnell zu einer globalen Mission aus.Die Staffel besteht aus zehn Episoden, die nach ihrer linearen Premiere auch für einige Zeit on demand zum Abruf bereit stehen.