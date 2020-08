«Block B»-Original: Australier beenden (erneut) «Wentworth»

International

Schon nach Staffel sieben hätte Schluss sein sollen mit dem Gefängnis-Drama. Nun wurde die abermalige Absetzung ausgesprochen.

Wer erinnert sich noch an die UFA Serial Drama kommende deutsche RTL-Knastserie? Über eine Staffel kam das düstere Format nicht hinaus. Dabei handelte es sich um eine Adaption der australischen Serie, von der viele Staffeln bei Sky zum Abruf vorliegen. Jetzt hat Foxtel, der ausstrahlende Sender, bestätigt, dass es nicht mehr lange weitergeht. Eigentlich sollte schon nach sieben Staffeln Schluss sein. Weil sich die Fans aber so beherzt für ihr Format einsetzten, legte der Kanal nochmal zwei Staffeln nach. Klar ist nun – die neunte Staffel soll wirklich die Letzte sein.Derzeit läuft im Mutterland die achte Staffel, die Produktion der neunten Runde war wegen des Coronavirus zuletzt unterbrochen. Das britischeberichtet nun, dass die Produktion wieder anläuft und die letzten Episoden umgesetzt werden. In Melbourne wurden jüngst Dreh-Bestimmungen wieder gelockt, sodass eine Fortsetzung der Aufzeichnungen möglich wurde.Die neunte Staffel soll, genau wie auch die achte, zehn Episoden umfassen.