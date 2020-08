TV Now kuppelt weiter: Bald geht es um den «Ex on the Beach»

TV-News

Hergestellt wurde das neue Original des Mainstreamers von RTL Studios.

«Temptation Island» (von dem bald eine VIP-Version kommen soll), «Paradise Hotel», «Are You the One» - all diese Formate waren noch nicht genug. Für den 1. September hat ‚Mainstramer‘ TV Now nun den Start einer weiteren neuen Kuppelshow angekündigt:. Dabei handelt es sich um ein ViacomCBS-Lizenzformat, dessen deutsche Ausgabe von RTL Studios umgesetzt wurde.In der Sendung zieht eine Gruppe von heißen Singles in eine Strandvilla – darunter auch bekannte Reality-Sternchen. Viel Sonne, Strand, Sex und die große Liebe erhoffen sich die Frauen und Männer. Ist Mr. oder Mrs. Right in der neuen Love Reality von TV Now zu finden? Die erste Flirterei nimmt aber abrupt ein Ende, als die Geister ihrer Vergangenheit auftauchen: ihre Ex-Partner… Redaktionell verantwortlich sind Carolin Krasson und Carolin Kaletta unter der Leitung von Markus Küttner, RTL-Bereichsleiter Unterhaltung / Daytime. TV Now wird von dem Format die Premiere vornehmen, später sollen die Episoden auch im linearen Programm, dann bei RTL, unterkommen.In Amerika ist das Format übrigens sehr erfolgreich – bei MTV waren schon elf Staffeln zu sehen. Die erste deutsche Staffel besteht aus zwölf Folgen, die TV Now Woche für Woche immer dienstags freischaltet.