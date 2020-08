Starttag für Jacksons Menschenhandel-Doku

US-Fernsehen

Der Schauspieler Samuel J. Jackson hat eine Doku-Reihe produziert.

Das jüngste Projekt von Samuel J. Jackson, eine Dokuserie, die ein neues Licht auf 400 Jahre Menschenhandel von Afrika in die Neue Welt werfen soll, hat ein Premierendatum bekommen. Unter dem Titel «Enslaved» wird die sechsteilige Epix-Serie am 14. September in den Vereinigten Staaten von Amerika und am 18. Oktober bei CBS in Kanada uraufgeführt. In der Serie versucht Jackson mit Hilfe von DNA-Tests seine Vorfahren identifizieren und reist von den USA nach Gabun.Ursprünglich sollte die Doku-Reihe bereits im Sommer ausgestrahlt werden. Jede Folge beschäftigt sich mit verschiedenen Themen, wie Jacksons persönliche Geschichte, die Suche nach einem versunkenen Sklavenschiff oder eine historische Untersuchung unter der Leitung der Enthüllungsjournalisten Simcha Jacobovici und Afua Hirsch.„Durch die Einbeziehung von Samuel L. Jackson spricht das sofort ein völlig neues demografisches, jüngeres Publikum an, das mit seinem unglaublich umfangreichen Filmkatalog vertraut ist“, meint Hirsch. „Aber auch das archäologische Element, das Abenteuer, die Tauchgänge und das Lösen von Rätseln sowie das Storytelling und das Reisen, ich denke, es sind so viele Dinge. Das ist wirklich wichtig, weil dies die gemeinsame Geschichte aller ist.“