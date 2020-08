«Modern Family»: TV-Premiere der Finalstaffel steht

TV-News

Die Comedyserie «Modern Family» endet bald auch im deutschen Fernsehen: Sky One beschert der elften Staffel ihre TV-Premiere.

Am 8. April dieses Jahres war Schluss: Die Comedyserieendete in den USA nach elf Staffeln, 250 Episoden, 22 Emmy-Gewinnen und einem Golden Globe. Ab Mitte September feiert die elfte und finale Staffel des Formats mit Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Ariel Winter, Sarah Hyland und Rico Rodriguez auch ihre deutsche Fernsehpremiere.Wie Sky One mitteilt, wird der Sender ab dem 17. September 2020 die 18 abschließenden «Modern Family»-Episoden als Doppelfolgen zeigen, und zwar wöchentlich ab 21.05 Uhr. Parallel dazu werden sie auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf bereitgestellt.Und das passiert in den finalen Folgen: Der Pritchett-Dunphy-Tucker-Klan hat erst kürzlich Zuwachs bekommen: Mit Haleys Zwillingen geht es im Haus der Dunphys jetzt noch beengter und noch lebhafter zu als zuvor. Insbesondere für die geschäftige Claire (Julie Bowen) ein erheblicher Stressfaktor. Ob ein gemeinsamer Familientrip Abhilfe schaffen kann? Jay (Ed O'Neill) wiederum soll in Paris eine Auszeichnung für sein Lebenswerk als Wandschrankproduzent verliehen bekommen. Die Familie lässt sich die Chance natürlich nicht entgehen und begleitet ihn auf einen Familientrip voller Überraschungen und Verwicklungen. Claire hat in der Stadt der Liebe sogar ein geheimes Rendezvous …