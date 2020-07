Streaming-Kompakt: Die Neuheiten im August 2020

Reihen

In diesem Monat bei den VoD-Anbietern: Unter anderem neue Episoden von «Lucifer», «Arrow» und «Mayans M.C.». Hinzu kommen spannende Neustarts wie «Devs» und «Biohackers».

Sky Ticket

Sky Ticket holt die neue Science-Fiction-Serienach Deutschland, diese stammt von Alex Harland, der mit «Ex Machina» bereits von sich reden machte. Die neue Comedyserievon und mit Martin Freeman steht ebenfalls in den Startlöchern, der «Sherlock»-Star kämpft darin mit den Tücken des Familienlebens. Nachschub gibt es zum Beispiel von der durchgeknallten Animationsseriesowie von04.08.: «Breeders» (Staffel 1, Dramedy)04.08.: «High Maintenance» (Staffel 4, Comedyserie)04.08.: «Ancient Aliens – Unerklärliche Phänomene» (Staffel 12, Dokuserie)05.08.: «Horror Trips – Wenn Reisen zum Albtraum werden» (Staffel 13, Dokuserie)11.08.: «Upright» (Staffel 1, Dramaserie)10.08.: «Barkskins – Aus hartem Holz» (Staffel 1, Dokuserie)10.08.: «Rick and Morty» (Staffel 4.2, Cartoon)17.08.: «Lovecraft Country» (Staffel 1, Horrorserie)17.08.: «Nurses» (Staffel 1, Krankenhausserie)17.08.: «Lügen, die Geschichte schrieben» (Staffel 1, Dokuserie)19.08.: «Devs» (Staffel 1, Thrillerserie)20.08.: «The Shivering Truth» (Staffel 2, Animationsserie)22.08.: «Muhammad Ali – Leben einer Legende» (Staffel 1, Dokuserie)25.08.: «Madam Secretary» (Staffel 6, Politserie)25.08.: «Robot Chicken» (Staffel 10, Animationsserie)27.08.: «Save Me» (Staffel 2, Thrillerserie)28.08.: «Mayans M.C.» (Staffel 2, Dramaserie)29.08.: «Death in Paradise» (Staffel 9, Krimiserie)31.08.: «MasterChef Celebrity» (Staffel 1, Kochshow)31.08.: «Making It» (Staffel 1, Realityshow)01.08.: «Beach Bum»02.08.: «Sicario»03.08.: «The Blair Witch Project»07.08.: «Doctor Sleeps Erwachen»08.08.: «Enzo und die wundersame Welt der Menschen»09.08.: «Ugly Dolls»10.08.: «John Wick»11.08.: «Tuvalu»12.08.: «Intrigo: Samaria»14.08.: «Harley Quinn: Birds of Prey»15.08.: «The Kill Team»18.08.: «Tor zum Himmel»19.08.: «Bernadette»21.08.: «After Passion»22.08.: «Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot»25.08.: «Absurdistan»26.08.: «Grace»27.08.: «Zwei wie Pech und Schwefel»28.08.: «Rambo: Last Blood»29.08.: «Just Mercy»