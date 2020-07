Sky importiert fünfte Staffel von «Billions»

TV-News

Die neuste Staffel der Showtime-Dramaserie wird von Sky Deutschland ab September veröffentlicht.

Staatsanwalt Chuck Rhoades (Paul Giamatti) und Hedgefonds-Milliardär Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) setzen ihre Fehde fort: Sky zeigt die fünfte Staffel der Showtime-Serieab dem 30. September 2020 immer mittwochs um 20.15 Uhr mit jeweils einer Doppelfolge pro Woche auf Sky Atlantic. Sowohl die neuen Episoden als auch alle vorherigen Staffeln sind darüber hinaus auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf verfügbar. Auf dem Sender Sky Serien & Shows sind zudem vom 27. bis 30. September alle Episoden der vier Staffeln als Marathon zum Bingeviewing eingeplant.In der zwölfteiligen Season gesellt sich neue Konkurrenz zu den bekannten Figuren hinzu: Social-Impact-Pionier Mike Prince (Corey Stoll), der Axelrods Dominanz herausfordert und zum anderen muss sich Chuck mit der Staatsanwältin Mary Ann Gramm (Roma Maffia) auseinandersetzen. Aber auch die Bestseller-Autorin und Soziologie-Professorin eines Ivy-League-Colleges, Catherine Brant (Julianna Margulies) bereitet Chuck einiges an Kopfzerbrechen. Darüber hinaus will er nicht wahrhaben, dass seine Ehe mit Wendy (Maggie Siff) endgültig gescheitert ist. Wendy hingegen überdenkt ihre Loyalitäten, bildet neue Allianzen, die zu weiteren Konflikten sowohl mit Chad als auch Axelrod führen.Die Serienschöpfer und ausführenden Produzenten sind Brian Koppelman, David Levien und Andrew Ross Sorkin. Als Produktionsfirmen dienen Best Available! und TBTF Productions Inc.